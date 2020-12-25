صحيفة فرنسية تختار ثنائي الأهلي ضمن الأفضل في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

اختارت صحيفة "لوموند" الفرنسية، ثنائي النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة" والتونسي الدولي علي معلول ضمن أفضل خمسة ظواهر أفريقية في عام 2020.

الصحيفة الشهيرة جاء اختيارها بناء على المسابقات الدولية للمنتخبات الأفريقية أو في بطولات الأندية من المغرب سواء غرب القارة السمراء وحتى شرقها عند دولة بوروندي.

وجاء اختيارات الصحيفة الفرنسية وهم الخماسي: محمد مجدي "أفشة" وعلي معلول (الأهلي) - عبد الصمد المباركي (نهضة الزمامرة المغربي) - آلان تراوري (نهضة بركان المغربي) - جوسبان نشيميريمانا (أيجل نوير ماكامبا البوروندي).

وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن اختيار "أفشة" جاء بناء على هدفه والذي جاء في شباك الزمالك بنهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث ساهم لاعب وسط الأهلي في تتويج فريقه الأحمر بلقب دوري الأبطال للمرة التاسعة في تاريخ القلعة الحمراء.

"أفشة" استطاع على الصعيد الدولي أن يسجل هدفه الدولي الأول مع المنتخب المصري والذي جاء في شباك المنتخب التوجولي في مباراة انتهت بنتيجة (3-1) ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

في المقابل، نال الدولي التونسي علي معلول إشادة كبيرة من جانب الصحيفة الفرنسية، قائلة إن لاعب الأهلي على الرغم من تلقيه عروض عديدة من جانب أندية أوروبية إلا أنه لا يزال يريد الاستمرار في صفوف الأهلي.

وأضافت الصحيفة، أن معلول يعتبر من أفضل المدافعين الأفارقة وفقًا للأرقام الذي قدمها في الموسم الحالي إلى جانب حصوله على الثلاثية سواء الدوري المصري وكأس مصر إلى جانب مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

أما عبد الصمد المباراكي، فصاحب الـ39 عامًا من الناحية الرقمية استطاع أن يكون أحد أهم لاعبي الدوري المغربي في الموسم المنقضي وفقًا للأرقام حيث ساهم بتسجيل عشرة أهداف وصناعة تسعة أهداف.

لاعب آخر من الدوري المغربي تم اختياره وهو المهاجم البوركيني آلان تراوري، حيث قاد مهاجم فريق نهضة بركان فريقه للحصول على لقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وسبق لصالحب الـ31 عامًا أن لعب في عدة أندية فرنسية ومن أبرزهم موناكو وأكسير ولوريان، أما مع نهضة بركان فتوّج باللقب الأفريقي بعد التفوق على بيراميدز ممثل مصر بهدف دون رد.

اللاعب الخامس وهو جوسبان نشيميريمانا والذي من المتوقع أن يكون أحد لاعبي المنتخب البوروندي في الفترة المقبلة حيث تم اختيار اللاعب الشاب صاحب الـ19 عامًا كأفضل لاعب في الدوري البوروندي.