رئيس اتحاد كرة اليد: صالات الألعاب الجديدة فخر لكل مصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ ( أ ش أ):

أعرب هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد ورئيس الاتحاد المصري للعبة، عن فخره بما تحقق من طفرة في البنية التحتية للرياضة المصرية من خلال إنشاء ثلاث صالات عالمية هي برج العرب والعاصمة الإدارية وأكتوبر، بالإضافة إلى صالة استاد القاهرة التي تم تطويرها لترتقي لمنافسة الصالات الجديدة.

وقال نصر، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: "إن الصالات الجديدة فخر لكل مصري".. مشددا على الدعم الهائل من الدولة ومن وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي لتذليل العقبات".

وحول استعدادات المنتخب الوطني لبطولة العالم، أوضح نصر "هناك تحديات تعوق الاستعداد الأمثل والاحتكاك الودي والتجريبي بسبب فيروس (كورونا).. وتعليمات الاتحاد الدولي لكرة اليد تطالب بتقليل الاحتكاك المباشر في المباريات الودية منعا لانتشار الوباء".

وتابع قائلا "حاليا نحن نتدرب وننتظر منتخب اليابان الذي سيأتي للبطولة مبكراً وسنلعب معه مباراتين، بالإضافة إلى إننا خضنا 4 مباريات ودية مع منتخب البحرين، ونسعى من خلال البطولة إلى التطوير بشكل تصاعدي".

واختتم رئيس اللجنة المنظمة تصريحاته بالتأكيد على أن طموح أسرة كرة اليد بلا حدود، وأنها ستواصل العمل وسط الظروف الصعبة من أجل إسعاد الجماهير المصرية العظيمة.