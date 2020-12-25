المحلة يُكرم المدرب الراحل محمد فايز قبل مواجهة طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: حرص لاعبو غزل المحلة على ارتداء قمصان تحمل صورة محمد فايز، مدرب الفريق السابق، والذي توفي قبل أيام متأثرًا بالإصابة بفيروس كورونا. وقبل انطلاق مباراة غزل المحلة أمام طلائع الجيش، بالجولة الرابعة من دوري we المصري، وقف لاعبو الفريقين دقيقة حداد كتكريم لوفاة الراحل. وجاءت وفاة لاعب ومدرب المحلة السابق بعد ساعات من دخوله لإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة المحلة وذلك بسبب شعوره بضيق في التنفس قبل أن تتدهور حالته الصحية في الساعات الأولي من صباح اليوم ليلاقي ربه. ويمتلك غزل المحلة نقطتين ويحتل المركز الـ14 بجدول الترتيب، أمام طلائع الجيش فلديه رصيد نقطة واحدة ويحتل المركز الـ16.

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