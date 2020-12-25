(فيديو) غزل المحلة يعمق جراح الطلائع بفوز مثير في الدوري

حقق فريق غزل المحلة فوزا مهما ومثيرا أمام نظيره طلائع الجيش بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

تقدم غزل المحلة بالهدف الأول للاعب أحمد الشيخ في الدقيقة التاسعة وتعادل طلائع الجيش في الدقيقة الاخيرة من عمر الشوط عن طريق اللاعب عمرو جمال، قبل أن يخطف محمد سامي هدف الفوز القاتل لغزل المحلة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع

بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة .

بهذا الفوز رفع فريق غزل المحلة رصيده إلى 5 نقاط يقفز بها للمركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز ، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.

بدأ غزل المحلة اللقاء بتشكيل ضم ةكل من :

عمرو شعبان في حراسة المرمى .

محمود علاء - محمد سامي -

محمد فتح الله -هاني عادل في خط الدفاع.

هشام بلحة - أحمد الندري - إيمانويل إيجيبتيور - أحمد حسن في خط الوسط.

وفى خط الهجوم كل من : موسيس وأحمد الشيخ.

بينما ضم تشكيل طلائع الجيش في مواجهة غزل المحلة كل من :

محمد بسام في حراسة المرمى .

وأحمد هاني - حسين السيد - محمد شحاته - مصطفى الزناري في الدفاع .

محمد سمير- عمرو السيسي - مصطفى جمال - أحمد سمير- في خط الوسط.

ويقود الهجود الثنائي: ناصر منسي وعمرو جمال .

شاهد أهداف مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش من هنا ..