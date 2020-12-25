تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

أعلن محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الإسماعيلي بعد قليل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز .

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي.. محمود الزنفلي، بهاء مجدي، محمد كوفي،

محمد مجدي، اسامة إبراهيم، حسام الصانع، معروف يوسف، محمد مثناني، احمد ياسر، محمد جمال، أحمد علي .

بينما ضم تشكيل الإسماعيلي للقاء كل من :

التشكيل جاء كالأتى ..

حارس مرمى .. محمد صبحى

خط الدفاع .. محمد بيومى – محمد

عمار – مروان الصحراوى – رضوان شريفى

خط الوسط الدفاعى .. محمود عبد العاطى دونجا – محمد عادل

خط الوسط الهجومى .. محمد الشامى – أحمد مدبولى – أرى بابل

خط الهجوم .. شكرى نجيب

على مقاعد البدلاء .. محمد مجدى – محمود البدرى – محمد صادق – عمر الوحش – محمد مخلوف – محمد هاشم – أحمد مصطفى – وجيه عبد الحكيم – شيلونجو.