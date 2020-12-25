شكري نجيب يقود تشكيله الإسماعيلي أمام البنك الأهلي

أعلن محمد وهبة مدرب الإسماعيلى تشكيل لاعبيه لمواجهة البنك الأهلى بعد قليل ،فى رابع جولات مسابقة الدورى المحلى. التشكيل جاء كالأتى .. حارس مرمى .. محمد صبحى خط الدفاع .. محمد بيومى – محمد عمار – مروان الصحراوى – رضوان شريفى خط الوسط الدفاعى .. محمود عبد العاطى دونجا – محمد عادل خط الوسط الهجومى .. محمد الشامى – أحمد مدبولى – أرى بابل خط الهجوم .. شكرى نجيب على مقاعد البدلاء .. محمد مجدى – محمود البدرى – محمد صادق – عمر الوحش – محمد مخلوف – محمد هاشم – أحمد مصطفى – وجيه عبد الحكيم – شيلونجو. وجاء تشكيل البنك الأهلى على النحو الأتى.. محمود الزنفلى حارس مرمى ،بهاء مجدى ، محمد كوفى ،محمد مجدى ، أسامة إبراهيم ،حسام الصانع ،معروف يوسف ،محمد مثنانى ، أخمد ياسر ، محمد جمال بسيونى ،أحمد على

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