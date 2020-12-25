غزل المحلة يتعادل مع الطلائع في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة غزل المحلة أمام نظيره طلائع الجيش بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

تقدم غزل المحلة بالهدف الأول للاعب أحمد الشيخ في الدقيقة التاسعة وتعادل طلائع الجيش في الدقيقة الاخيرة من عمر الشوط عن طريق اللاعب عمرو جمال.

يلعب فريق غزل المحلة اللقاء وهو في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز

برصيد نقطتين ، بينما يخوض طلائع الجيش المباراة وهو في المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة .

يلعب فريق غزل المحلة اللقاء وهو في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز

برصيد نقطتين ، بينما يخوض طلائع الجيش المباراة وهو في المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة.

بدأ غزل المحلة اللقاء بتشكيل

ضم كل من :

عمرو شعبان في حراسة المرمى.

محمود علاء - محمد سامي - محمد فتح الله -هاني عادل في خط الدفاع.

هشام بلحة - أحمد الندري - إيمانويل إيجيبتيور - أحمد حسن في خط الوسط.

وفى خط الهجوم كل من : موسيس وأحمد الشيخ.

بينما ضم تشكيل طلائع الجيش في مواجهة غزل المحلة كل من :

محمد بسام في حراسة المرمى.

وأحمد هاني - حسين السيد - محمد شحاته - مصطفى الزناري في الدفاع .

محمد سمير- عمرو السيسي - مصطفى جمال - أحمد سمير- في خط الوسط.

ويقود الهجود الثنائي: ناصر منسي وعمرو جمال.