في مثل هذ اليوم.. من 35 عاما وبالتحديد في 25 ديسمبر 1985 تعادل الأهلي مع الزمالك بهدفين لكل منهما بستاد القاهرة ضمن مباريات الدوري الممتاز.
تقدم فريق الأهلي في الشوطالأول بهدفين نظيفين أحرزهما زكريا ناصف ومحمود الخطيب" ركلة جزاء" وفي الشوط الثاني سيطر الزمالك وسجل طارق يحيى بيسراه صاروخ أرض جو
وأحرزالهدف الثاني محمد حلمي بضربة رأس رفع الكرة طارق يحيي في الدقيقة 35 وبعد الهدف الأول لطارق يحيى بخمس دقائق.
شاهد الأهداف وملخص المباراة ..
كانت هذه تفاصيل خبر زي النهاردة.. تعادل مثير بين الأهلي والزمالك.. ويحيى يسجل أروع أهداف الدوري (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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