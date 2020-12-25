زي النهاردة.. تعادل مثير بين الأهلي والزمالك.. ويحيى يسجل أروع أهداف الدوري (فيديو)

في مثل هذ اليوم.. من 35 عاما وبالتحديد في 25 ديسمبر 1985 تعادل الأهلي مع الزمالك بهدفين لكل منهما بستاد القاهرة ضمن مباريات الدوري الممتاز.

تقدم فريق الأهلي في الشوط

الأول بهدفين نظيفين أحرزهما زكريا ناصف ومحمود الخطيب" ركلة جزاء" وفي الشوط الثاني سيطر الزمالك وسجل طارق يحيى بيسراه صاروخ أرض جوارتطمت الكرة بسقف الشبكة وخرجت، وكان واحدا من أجمل أهداف مباريات الدوري الممتاز بصفة عامة.

وأحرزالهدف الثاني محمد حلمي بضربة رأس رفع الكرة طارق يحيي في الدقيقة 35 وبعد الهدف الأول لطارق يحيى بخمس دقائق.

شاهد الأهداف وملخص المباراة ..