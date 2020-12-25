براعم طائرة سموحة تفوز على دجلة ودلفى

فاز فريق براعم "9 أ بنين" للكرة الطائرة بنادى سموحه علي فريق دلفي بنتيجة 5/صفر، في المباراة التى جمعت بين الفريقين اليوم ضمن منافسات بطولة الاسكندرية للكرة الطائرة، وفى نفس

يقود الفريق الكابتن أحمد السرجاني، إداري الفريق الكابتن أحمد فوزي، أخصائي الفريق الكابتن إيمان.

جمعت بين الفريقين اليوم ضمن منافسات بطولة الاسكندرية للكرة الطائرة، وفى نفسالبطولة فاز الفريق على وادي دجلة بنتيجة 2/3، فى ثانى مبارياته اليوم.يقود الفريق الكابتن أحمد السرجاني، إداري الفريق الكابتن أحمد فوزي، أخصائي الفريق الكابتن إيمان.

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