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رضا شحاتة: طموحتنا أكبر من ضمان البقاء بالدوري

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أعرب رضا شحاتة المدير الفني لفريق الجونة عن سعادته للفوز على اسوان بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، ضمن منافسات الدوري الممتاز.
أضاف رضا شحاته في تصريحاته عقب المباراة:" أهنئ اللاعبين ومجلس الإدارة على

فوز اليوم، الموسم سيكون مختلف بالنسبة لنا، والجميع في حالة تركيز، الفريق كان يعاني من عدم وجود هدف يرغب الجميع في تحقيقه".
وواصل:" لكن هذا الموسم الوضع تغير،

أجد الدعم من أحمد عمر رئيس النادي وسميح ساويرس مالك النادي، بشكل قوي، وهذا ما يعطيني الإريحية ، ويجعل تركيز بالملعب فقط".
وتابع:" لم نقدم شيئًا بعد و حصدنا 8 نقاط حتى الأن، لكنها ليست كفيلة ببقائنا الدوري ، كما أن طموحتنا في الموسم أكبر من ذلك".

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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