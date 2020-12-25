أعرب رضا شحاتة المدير الفني لفريق الجونة عن سعادته للفوز على اسوان بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، ضمن منافسات الدوري الممتاز.
أضاف رضا شحاته في تصريحاته عقب المباراة:" أهنئ اللاعبين ومجلس الإدارة على
وواصل:" لكن هذا الموسم الوضع تغير،
وتابع:" لم نقدم شيئًا بعد و حصدنا 8 نقاط حتى الأن، لكنها ليست كفيلة ببقائنا الدوري ، كما أن طموحتنا في الموسم أكبر من ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر رضا شحاتة: طموحتنا أكبر من ضمان البقاء بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.