طائرة الصيد تسقط القناطر بثلاثية في الدوري

فاز فريق الرجال للكرة الطائرة بصيد الدقى على نظيره فريق القناطر بنتيجة 3/صفر فى اولى مباريات الدور التمهيدى من بطولة الدورى الممتاز (ب)

مثل الفريق اللاعبين احمد عبد العزيز ، رامى فارس ، ابراهيم

عبد العزيز ، عمر عرابى ، احمد جمال ، مروان حامد ، عمر اشرف ، سيف مجدى ، عبد الرحمن ايهاب ، زياد خالد ،يوسف اشرف ، محمد عادل ، عبدالله شهاب ، حازم ايهاب.

وضم الجهاز الفنى والادارى المدير الفنى محمود غزال ، مشرف القطاع حسام زغلول ، مدرب محمد صابر ، محلل تقنى شادى فهيم ، طبيب دكتور احمد مرعى ، مدير ادارى شعبان عبد الصبور.