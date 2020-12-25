طائرة الصيد تسقط القناطر بثلاثية في الدوري

فاز فريق الرجال للكرة الطائرة بصيد الدقى على نظيره فريق القناطر بنتيجة 3/صفر فى اولى مباريات الدور التمهيدى من بطولة الدورى الممتاز (ب)
مثل الفريق اللاعبين احمد عبد العزيز ، رامى فارس ، ابراهيمعبد العزيز ، عمر عرابى ، احمد جمال ، مروان حامد ، عمر اشرف ، سيف مجدى ، عبد الرحمن ايهاب ، زياد خالد ،
وضم الجهاز الفنى والادارى المدير الفنى محمود غزال ، مشرف القطاع حسام زغلول ، مدرب محمد صابر ، محلل تقنى شادى فهيم ، طبيب دكتور احمد مرعى ، مدير ادارى شعبان عبد الصبور.
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