لامبارد: تشيلسي في مرحلة التطور للمنافسة على الدوري الانجليزي

قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي إنه سعيد بتطور فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم لكنه طالب بتحسن أكبر للمنافسة على الألقاب.

ويحتل الفريق اللندني المركز الخامس برصيد 25 نقطة من 14 مباراة متأخرًا بنقطتين عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويحل تشيلسي ضيفًا غدًا السبت على غريمه آرسنال الذي تراجع للمركز 15 بسبب نتائجه السيئة.

وأبلغ لامبارد شبكة سكاي سبورتس “أنا سعيد لكننا دائمًا كمدربين نريد المزيد.

“الحقيقة، في بداية الموسم كان هناك العديد من اللاعبين الجدد بينما غاب البعض الآخر وأفتقرنا للاستعداد الجيد للموسم. بالنظر إلى نتائجنا فقد قدمنا أداء جيدا في بعض الفترات وسيئًا في أحيان أخرى”.

وأضاف “ثم استمتعنا بفترة جيدة تطورنا فيها، لذا أنا سعيد لكننا نريد المزيد. نريد المنافسة على الألقاب لكن يجب علينا تقبل أنها خطوة بخطوة. قطعنا خطوات لكننا نملك الإمكانات لقطع المزيد”.

ويأمل تشيلسي في تفادي الخسارة الثالثة على التوالي خارج ملعبه لأول مرة منذ فبراير من العام الماضي بعد هزيمته في آخر مباراتين أمام إيفرتون وولفرهامبتون واندرارز.

وقال لامبارد “وضح في الموسم الحالي أن أغلب الفرق تمر بفترات صعبة والعامل الأكبر يعود إلى الاستعدادات. لم نستعد للموسم. يجب ألا نفكر في المستقبل”.

وتابع “علينا التفكير على المدى القصير والمباريات التي سنخوضها وعدم المبالغة في رد الفعل بعد الهزائم في الأسابيع الماضية أو حتى الانتصارات أو سجلنا الخالي من الهزيمة. الأمر يعتمد على مواصلة التطور وهذا مهم من أجل التركيز”.