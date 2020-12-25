بوفون: يجب تغيير قواعد كرة القدم لنجد لاعب مثل ليونيل ميسي

انبهر حارس مرمى يوفنتوس الايطالي المخضرم جانلويجي بوفون من الرقم القياسي الجديد لأسطورة برشلونة ليونيل ميسي في أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف مع فريق واحد عبر التاريخ.

وحطم قائد برشلونة الرقم القياسي الذي كان بحوزة الأسطورة البرازيلية بيليه، مطلع الأسبوع في فوز برشلونة بثلاثية على بلد الوليد في الدوري الاسباني، ليصل إلى الهدف رقم 644 مع برشلونة في مختلف المنافسات، متجاوزا رقم بيليه المتمثل في 643 هدف مع نادي سانتوس البرازيلي.

وقال الحارس الايطالي المخضرم ‏بوفون بأننا بحاجة إلى إحداث تغييرات في قوانين كرة القدم ليصل لاعب ما إلى رقم ليونيل ميسي وأضاف: “على قواعد كرة القدم ان تتغير ويحصل اللاعب على ركلة جزاء بعد كل مخالفة صغيرة من أجل ان يصل أحدهم الى رقم ميسي! انه انجاز خيالي، وانجاز جميل، انجاز من الصعب تكراره”.

وتابع ‏بوفون: “عندما اواجه ميسي استعد للمباراة بشكل مختلف لاني لا اواجه لاعباً عادياً, حتى انا الذي اعتبر نفسي جيداً في حراسة المرمى, اريد ان اجعل حياته صعبة ضدي”.

وأكمل بوفون أحد ضحايا ميسي في عديد المناسبات أننا بحاجة إلى إنتظار نصف قرن لمشاهدة لاعب مثل ليونيل ميسي وأكمل: “ربما بعد 30-40-50 عام من اليوم، سيولد لاعب مثل ليو ميسي. ان اكون جزءاً من رقم ميسي القياسي بغض النظر عن الاحباط عندما سجل، كان امراً لا مفر منه”.

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