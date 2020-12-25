قائد برشلونة السابق يشبه ميسي بـ”مايكل جوردان”

لايساور قائد برشلونة السابق “كارليس بويول” أي شكوك لكون النجم الارجنتيني ليونيل ميسي أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، معتبراً إياه بنفس مكانة مايكل جوردان في كرة السلة، ويعتقد أن مشجعي ريال مدريد يصعب عليهم تقبل ذلك.

قال بويول لموقع جول العالمي: “إذا سألتني من هو مايكل جوردان، فأنا أقول دائمًا إنه أفضل لاعب كرة سلة في التاريخ. أعتقد أن الأمر نفسه يتعلق بميسي، فهو يتمتع بنفس المكانة. إنه أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ”.

وأضاف بطل كأس العالم 2010: “أفهم أنه من الصعب على مشجع ريال مدريد الاعتراف بأنه الأفضل، رأيي مثل أي شيء آخر. لكن أهدافه موجودة، وهذه بيانات موضوعية”.

غالبًا ما تعرض ميسي لانتقادات بسبب عدم فوزه بالألقاب مع الأرجنتين، لكن بويول واثق من أنه لا يزال بإمكانه فعل ذلك، ويعتقد أنه سيستمر في الفوز مع برشلونة أيضًا.

وأضاف بويول: “أنا واثق من أن برشلونة بقيادة ليو سيستمر في الفوز بالألقاب. لا يزال بإمكانه فعل شيء ما مع المنتخب الوطني أيضًا. على الرغم من أنني لست أرجنتينيًا، سأكون سعيدًا جدًا إذا فعل ذلك. أعتقد أنه يستحق ذلك، وأنا أعلم أنه يتطلع للقيام بذلك”.

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