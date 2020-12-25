سوق الانتقالات | مدافع آرسنال معروض على برشلونة، والاخير متمسك بهدفه في مانشستر سيتي

لازال برشلونة متمسكاً بمدافع مانشستر سيتي الشاب إيريك جارسيا بدلاً من قبول عرض من وكيل مدافع آرسنال والمنتخب الألماني شكودران مصطفي للتوقيع مع موكله في الميركاتو الشتوي القادم.

وعلمت صحيفة السبورت الكتالونية، أنه على الرغم من إعجاب برشلونة بملف مدافع فالنسيا السابق الشخصي، إلا أن جارسيا هو الأولوية حيث أن قلب دفاع مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا هو الهدف الأول الذي ينوي إحضاره في سوق الانتقالات الشتوي القادم.

وإذا لم ينجح مانشستر سيتي في تجديد عقد مدافعه جارسيا، فسوف يوقع مع برشلونة مجانًا في الصيف، وسيتم اتخاذ هذا القرار من قبل الرئيس القادم للنادي، والذي سنتعرف عليه بعد الانتخابات في 25 يناير.

ويغيب جيرارد بيكيه عن الملاعب منذ عدة أشهر وكان برشلونة يعتمد على الثنائي الشاب أراوخو ومينجويزا، كما أن كليمنت لينجليه لم يكن في حالة جيدة حتى ضد بلد الوليد عندما سجل، وصامويل أومتيتي لم يكن في حالة جيدة بعد منذ مدة ليست بالقصيرة.

وأكد وكيل أعمال مدافع آرسنال موستافي في وقت سابق لصحفي من وكالة SPOX، أنه موجود في برشلونة لمناقشة صفقة محتملة مع الفريق الكتالوني، ونشر “إمري أوزتورك” على وسائل التواصل الاجتماعي عن نفسه خارج كامب نو رسالة “جاهز للاجتماع”.

وينتهى عقد اللاعب الألماني في يونيو، ويرى صاحب 28 عامًا أن هذه فرصة كبيرة للمضي قدمًا في مسيرته ويبقى أن نرى ما إذا كان الاقتراح يتعلق بانتقال مجاني لفصل الصيف أو تحرك رخيص اقتصاديًا لشهر يناير لتوفير الأموال.

ويلعب موستافي بالكاد مع فريق آرسنال، وبدأ الموسم مصابا وكانت الدقائق الأخيرة له في الأسبوع السابع ضد مانشستر يونايتد، ومنذ ذلك الحين لم يظهر في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما لعب ضد مانشستر سيتي في كأس الرابطة الانجليزية يوم الثلاثاء، حين سحق الجانرز 4-1 من مانشستر سيتي.

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