اخبار السعودية | غيابات مؤثرة في كلاسيكو الهلال والاتحاد

تترقب جماهير الكرة السعودية المواجهة الهامة يوم السبت المقبل، حيث يلتقي الهلال مع ضيفه الاتحاد، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

الهلال يدخل إلى المباراة وهو في صدارة الدوري برصيد 22 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في مباراة، والخسارة مرة واحدة، مبتعدًا بفارق 3 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، جمها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 5 مواجهات، وتعرض لهزيمة واحدة فقط.

الهلال هو الهجوم الأقوى في الدوري السعودي برصيد 16 هدف، إلى جانب الأهلي والاتفاق، فيما اهتزت شباكه 4 مرات فقط كأقوى خط دفاع، بينما أحرز الاتحاد 11 هدفًا، وتلقت شباكه 8 أهداف.

ويتشابه موقف الفريقين قبل كلاسيكو الكرة السعودية فيما يتعلق بالغيابات، حيث يعاني الهلال والاتحاد من إصابات مؤثرة في صفوفهما، ويفتقد الزعيم لخدمات حارسه الأساسي عبدالله المعيوف، وكذلك قلب الدفاع علي البليهي، ولم تتأكد إمكانية مشاركة الظهير الأيسر ياسر الشهراني.

واستعاد الهلال خدمات محترفه الإيطالي “سيباستيان جيوفينكو” بعد تعافيه من إصابة حرمته من المشاركة في آخر 4 مباريات للفريق في كل المسابقات.

وعلى الجانب الآخر، يغيب عن العميد نجمه جاري رودريجيز، كما يفتقد لخدمات لاعب الوسط البرازيلي برونو هنريكي، الذي غادر إلى بلاده منذ فترة لظروف عائلية خاصة، ولم يعد إلى الفريق حتى الآن.

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