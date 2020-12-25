بث مباشر | شاهد الاسماعيلي والبنك الاهلي في الدوري المصري “كورة ستار”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يوتيوب كورة ستار لمباراة “الاسماعيلي والبنك الاهلي” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 25-12-2020 في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

ينقل البث المباشر لمباراة “الاسماعيلي والبنك الاهلي” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق “مؤمن حسن”.

تقام مباراة الاسماعيلي والبنك الاهلي على ملعب الاسماعيلية، بإدارة من الحكم المصري “محمود بسيونى”، وتنطلق في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

يمر نادي “الاسماعيلي” بفترة صعبة للغاية، إذ لم يتذوق طعم الفوز بعد مرور ثلاث جولات من بداية الدوري المصري الممتاز 2020/2021، كما أقال مدربه البرازيلي “ريكاردو” عقب تعرضه للخسارة امام “الجونة” في الجولة الماضية، وكان قبلها قد تعادل في مباراتين امام “المصري البورسعيدي والانتاج الحربي”.

وتعاقد الاسماعيلي مع المدرب المصري “طلعت يوسف” لخلافة البرازيلي، ولكنه اعتذر عن عدم قبوله مهمة قيادة الفريق بعد 48 ساعة فقط من إعلان التعاقد معه، مبررًا ذلك بحدوث خلافات مع مجلس الإدارة الذي كلف المدرب العام “محمد وهبة” بتولي مهمة تدريب الفريق مؤقتًا.

في المقابل يدخل نادي “البنك الاهلي” المباراة بمعنويات عالية بعد تحقيقه الفوز الأول له في تاريخه بالدوري المصري الممتاز في الجولة الماضية على حساب “الانتاج الحربي”، وقبلها كان قد تعرض للخسارة امام “سيراميكا” وتعادل مع “وادي دجلة”.

ويتواجد نادي “البنك الاهلي” في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطتين عن خصمه اليوم الاسماعليي الذي يتواجد في المركز 13.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر كورة ستار مباراة الاسماعيلي والبنك الاهلي اليوم

..