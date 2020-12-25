شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يوجه رسالة لجماهير ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، رسالة إلى جماهير الريدز، اليوم الجمعة، بمناسبة الكريسماس، تحدث فيها عن صعوبة عام 2020، وأهمية تواجدهم في المدرجات.

وقال كلوب في رسالته، التي نشرها الموقع الرسمي لناديه: «بعد العام الصعب الذي مررنا به جميعًا، بات من الأكثر أهمية بالنسبة لي، أن أتوجه بهذه الرسالة بشكل مباشر إلى كل واحد منكم».

وأضاف: «أود أن أشكر كل العاملين في القطاع الصحي، في كل أنحاء العالم، الأطباء والممرضين وأطقم المستشفيات وخدمات الطوارئ، على مجهودهم في الأشهر التسعة الماضية.. بالنيابة عن الفريق والنادي، شكرًا لكم، أنتم أبطال، ونتمنى لكم السلامة».

واستطرد: «للأسف، أجبرتنا الظروف على إلغاء زيارتنا لألدر هاي هذا العام، وهذا أمر محبط لي وللاعبين ولجميع العاملين في النادي، لكني سعيد بالتكنولوجيا، التي سمحت لنا برسم البسمة على وجوه بعض العائلات والمرضى.. كل الحب لكم اليوم».

وأكمل: «شاهدت أيضًا ذلك الفيديو، عن زيارة لي وتيمو من ذا فلوري لآنفيلد، وحديثهما مع ساديو، لقد كان مؤثرًا للغاية.. لكنه أيضًا يحكي الكثير عن الروح السائدة، في هذه المدينة وبين أهلها.. عندما نتحد، نستطيع إحداث تغيير كبير في حياة الآخرين».

وأكد كلوب: «بالطبع لا يقتصر الأمر على ليفربول، فنحن نرى عملًا رائعًا أيضًا، يتم في العديد من المناطق الأخرى.. خالص احترامي وتقديري للعمل (الخيري) الذي يقوم به ماركوس راشفورد (مهاجم مانشستر يونايتد)».