شكرا لقرائتكم خبر عن أوزيل: نفتقد أرسين فينجر في أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال لاعب نادي أرسنال الألماني مسعود أوزيل إنه والعديد من لاعبي أرسنال يفتقدون أرسين فينجر مدرب الجانرز السابق.

ورد أوزيل على سؤال أحد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فيما إذا كان يعتبر «أوزيل» المدرب «فينجر» أبوه الروحي؟، قائلًا: «لقد كان مدربًا رائعًا حقًا- نعم، وهو أب روحي بالنسبة لي وللعديد من اللاعبين الآخرين، أعتقد أن الكثير من الأشخاص حول آرسنال يفتقدونه حقًا».

واعتبر البعض تصريحات أوزيل انتقادًا للمدير الفني الحالي ميكيل أرتيتا، بعدما استبعده من القائمة المحلية والأوروبية لهذا الموسم، ليكتفي صانع الألعاب الألماني بالمشاركة في تدريبات الفريق فقط.

بجانب ذلك يمر أرسنال بأسوأ مواسمه، فبعد 14 مباراة في الدوري يحتل المركز 15 في ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 4 نقاط عن مراكز الهبوط، لتكون بذلك أسوء انطلاقة للفريق اللندني منذ عام 1974.

في السياق نفسه ذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أن نادي فناربخشة التركي دخل في مفاوضات متقدمة مع الدولي الألماني لينقل لصفوفه في موسم الشتاء القادم.

وأتى أوزيل، إلى الفريق اللندني، في عهد فينجر عام 2013، بمبلغ 42.5 مليون جنيه إسترليني، قادماً من ريال مدريد، وشغل فينجر منصب المدير الفني لإرسنال على مدار 18 عام بين عامي 1996-2018.