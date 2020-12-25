شكرا لقرائتكم خبر عن القناص بواليا.. تخصص في هز شباك بيراميدز وتألق في المشاركات ‏الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الزامبي والترا بواليا، مهاجم فريق نادي الجونة، خطف الأنظار إليه بشدة وفتح الباب بتألقه لمفاضات مع أندية جماهيرية في الدوري المصري، بعد اعتلاءه قمة هدافي المسابقة وتسجيل ثالث أهدافه.

وقاد بواليا الجونة لفوز ثمين على حساب أسوان مسجلاً هدف المباراة الوحيد ليعتلي قمة هدافي الدوري المصري برصيد 3 أهداف من 4 مباريات، منهم هدف هو الأسرع في المسابقة هذا الموسم عقب 18 ثانية مرت من عمر مباراة فريقه أمام الطلائع.

نستعرض من خلال التقرير أبرز أرقام بواليا خلال مشواره مع نكانا ريد فيلز الزامبي والجونة.

بواليا من مواليد الخامس من مايو من عام 1995، حيث وُلد في مدية لوساكا الزامبية ويبلغ من العمر 25 عاماً، ويحمل الجنسيتين الزامبية والكونغوليية.

ويتميز بواليا بالطول الفارع «180 سم»، ويجيد التهديف من خلال ضربات الرأس وكلتا القدمين.

بواليا تمرس في المشاركات الأفريقية مع ناديه السابق ناكانا الزامبي، حيث خاض مع فريقه السابق منافسات الكونفدرالية ونجح في تسجيل هدفين في شباك الهلال السوداني، كذلك خاض منافسات دوري الأبطال وتسجيله هدفاً في مرمى سيمبا التنزاني.

وعلى مدار مشاركاته بالدوري المصري سجل بواليا 16 هدفاً بواقع 13 في الموسم الماضي و3 أهداف هذا الموسم، حيث كان هو هداف الأجانب في مسابقة الموسم الماضي.

أما عن مشواره في الدوري الزامبي فسجل بواليا 28 هدفاً أبرزهم موسم 2018 الذي نجح في احراز 11 هدفاً خلاله مع نكانا، وأحرز اللاعب هدفين خلال مشواره في كأس زامبيا.

إجمالاً خاض بواليا 119 مباراة مع نكانا والجونة ونجح اللاعب في إحراز 49 هدفاً.

ويعتبر نادي بيراميدز هو أكثر الأندية التي استقبلت شباكها أهدافاً من خلال بواليا بالرقم 3، بواقع هدفين في لقاء الدور الثاني للموسم الماضي وآخر في لقاء الدور الأول، كما توهج بواليا في مباراة الجونة أمام الزمالك بالدور الثاني للموسم الماضي وأحرز هدفين لمصلحة فريقه في ملعب القاهرة.