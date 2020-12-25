شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة تسويق مونديال اليد: ننظم بطولة استثنائية نسعى أن تكون الأفضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسين زقزوق رئيس لجنة التسويق لبطولة العالم لكرة اليد لـ«مصر 2021»، أن اللجنة وضعت خطة تسويقية على أعلى مستوى، لخروج البطولة المقرر لها يناير المقبل، بشكل مشرف يليق بمصر.

وأضاف «زقزوق» في تصريحات للموقع الرسمي للبطولة: «الجميع يعمل على قدم وساق حتى تكون البطولة أقوى وأفضل من أي بطولة نظمتها مصر من قبل».

وتابع «زقزوق:«بدأنا للتسويق لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، في بطولة العالم لليد الأخيرة التي أقيمت في الدنمارك والمانيا أي قبل بعامين، نعلم أننا ننظم بطولة استثنائية لكننا نأخذ في عين الاعتبار جميع الإجراءات الاحترازية خاصة أن دورنا هو الدعاية للبطولة والتسويق بشكل ناجح للبطولة مع مراعاة عدم الاحتكاك مع الجمهور».

وأشار زقزوق: «مع طرح التذاكر الأسبوع المقبل سيتم البدء في تنفيذ خطة تسويق ما قبل البطولة. تم الانتهاء من جميع المواد الدعائية التي ستكون في القنوات التليفزيونية، بالإضافة للإعلانات الدعائية للبطولة التي ستتواجد في الشوارع والمجمعات التجارية والأماكن السياحية بالقاهرة والإسكندرية، وأغنية البطولة للفنان تامر حسني، بمشاركة ثنائي شاب آخر، وستكون الأغنية باللغتين العربية والإنجليزية».

وواصل: «كان هدفنا في أغنية البطولة توجيه رسالة ومخاطبة العالم كله سواء من خلال كلمات الأغنية أو من خلال طريقة التصوير التي نتوقع أن تنال إعجاب الجميع».

وعن خطة لجنة التسويق لما بعد انطلاق البطولة قال زقزوق: «هناك بعض الأفكار لمسابقات للمشجعين، ووسائل ترفيهية للجماهير في الملاعب المستضيفة للمباريات، مع الأخذ في الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية».