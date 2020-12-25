شكرا لقرائتكم خبر عن سكاي سبورت: توخيل قد يتولى تدريب برشلونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت شبكة «سكاي سبورت ألمانيا»، أن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، والذي تمت إقالته مؤخرًا، أحد المدربين المرشحين لقيادة برشلونة خلال الموسم الحالي.
ووفقًا لشبكة «سكاي سبورت ألمانيا»، فإن المسار الأكثر سخونة لتوخيل عقب ترك باريس، أن ينتقل لقيادة برشلونة خلفًا للهولندي رونالد كومان.
وأشارت إلى أن ذلك إن حدث، سيكون عقب انتهاء انتخابات مجلس إدارة برشلونة، بالإضافة إلى إقامة مواجهة البارسا وسان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
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