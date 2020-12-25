شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان: محمود نبيل يستحق نظرة من شوقي غريب في المنتخب الأوليمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، أنه يثق في عدالة شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، وأنه سيمنح اللاعب محمود فرصة بصفوف المنتخب الأوليمبي خلال الفترة المقبلة، بعد تألقه في أول مباراتين بالدوري الممتاز.

وأضاف هيثم شعبان: «محمود نبيل من مواليد عام 1998، ويجيد تنفيذ تعليمات الجهاز الفني بالشكل الأمثل، ولديه قدرة كبيرة على الدفاع والهجوم، ويبذل مجهودات كبيرة خلال المباريات، ويستحق نظرة من المنتخب الأوليمبي».

وأردف قائلا: «الأهم من ذلك أن محمود نبيل يمتلك عقلية احترافية مميزة، ويتمتع بشخصية قوية داخل أرضية الملعب، ويلعب دائما من أجل الفوز»

وأنهى حديثه قائلا: «تعاقدت مع اللاعب في موسم الصعود، أنا مؤمن جدا بقدراته وموهبته، لذلك استمر مع سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز، انضمام محمود نبيل للمنتخب الأوليمبي، سوف يضيف للاعب وكذلك للمنتخب قوة كبيرة في خط الوسط، فهو يجيد اللعب تحت ضغط، وفي أكثر من طريقة لعب».

وتألق محمود نبيل مع سيراميكا كليوباترا في مباراتي الإنتاج الحربي، والبنك الأهلي، بالجولتين الأولى والثانية من مسابقة الدوري الممتاز، وسجل هدفا في اللقاء الأول، وظهر بشكل مميز للغاية.