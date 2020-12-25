شكرا لقرائتكم خبر عن بواليا يقود الجونة للفوز على أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حصد فريق الجونة فوزه الثاني على التوالي بعدما تغلب على مضيفه أسوان (1-0)، اليوم الجمعة، على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

سجل النجم الزامبي والتر بواليا هدف الفوز للجونة في الدقيقة 56.

ورفع بواليا رصيده إلى 3 أهداف واعتلى صدارة ترتيب هدافي الدوري.

وشهدت المباراة حالتي طرد الأولى من نصيب سامي الشيشيني المدير الفني لأسوان، لاعتراضه على الحكم طارق مجدي في الدقيقة 36، ثم محمد جابر مدافع أسوان في الدقيقة 90+2 لحصوله على الإنذار الثاني.

ورفع الجونة رصيده بقيادة مديره الفني رضا شحاتة إلى 8 نقاط متصدرا ترتيب الدوري مؤقتا.

وتجمد رصيد أسوان بقيادة مديره الفني سامي الشيشيني عند 6 نقاط، في المركز الرابع بعدما تلقى الهزيمة الثاني على التوالي.