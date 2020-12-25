شكرا لقرائتكم خبر عن موقع إيطالي: مفاوضات لإقناع محمد صلاح بالانضمام إلى يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، أن نادي يوفينتوس دخل في سباق التفاوض مع المصري محمد صلاح، لضمة لصفوفه في صفقة تبادلية مع باولو ديبالا، نجم السيدة العجوز.

وأضاف الموقع أن مسؤولي النادي الإيطالي تواصلوا مع رامي عباس، وكيل محمد صلاح، لإقناعه بالانضمام للنادي الإيطالي ومجاورة كريستيانو رونالدو.

وكشفت الموقع أن صلاح لا ينوي تجديد عقده مع الريدز، والذي ينتهي بصيف 2023، وهو ما يعني زيادة الضغط على ناديه للقبول بأي عرض مغر للانتقال نحو وجهة جديدة.

وأضاف أن برشلونة وريال مدريد هما الوجهتان الأكثر تفضيلًا لدى محمد صلاح، في حالة مغادرة ليفربول.