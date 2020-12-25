شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر: الصالات المستضيفة لمونديال اليد فخر لكل مصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد المهندس هشام نصر، رئيس اللجنة المنظمة لمونديال اليد فخره بما تحقق من طفرة في البنية التحتية للرياضة المصرية، من خلال إنشاء 3 صالات عالمية هي: برج العرب والعاصمة الإدارية وأكتوبر، بالإضافة إلى صالة ستاد القاهرة التي تم تطويرها لترتقي إلى منافسة الصالات الجديدة.

وأضاف نصر: «الصالات الجديدة فخر لكل مصري، وأشدد على الدعم الهائل من الدولة ومن وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي دائم تذليل العقبات الصعبة».

وحول تجهيزات المنتخب الوطني، قال: «هناك تحديات تعوق الاستعداد الامثل والاحتكاك الودي والتجريبي بسبب كورونا وتعليمات الاتحاد الدولي لليد تطالب بتقليل الاحتكاك المباشر منعا لانتشار كورونا في المباريات الودية«.

وتابع: «حاليًا نحن نتدرب وننتظر منتخب اليابان سيأتي للبطولة مبكراً وسنلعب معه مباراتين، بالاضافة إلى اننا خوضنا 4 مباريات ودية مع منتخب البحرين، ونسعي من خلال البطولة إلى التطوير بشكل تصاعدي».

واختتم رئيس اللجنة المنظمة تصريحاته بالتأكيد على أن طموح أسرة كرة اليد بلا حدود، وأننا سنواصل العمل وسط الظروف الصعبة من أجل إسعاد الجماهير المصرية العظيمة ورفع علم بلادنا.