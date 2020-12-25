شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. محمد صلاح يسجل أول هدف فى تاريخه مع المقاولون العرب بشباك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 25 ديسمبر 2010، سجل محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزى هدفه الأول مع المقاولون العرب فى شباك الأهلى فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى بطولة الدوري العام.

وتعود قصة الهدف لعبد الإله جلال، مدافع المقاولون الذى أرسل كرة طويلة من قبل منتصف الملعب لمحمد صلاح الذى ركض من وراء مدافعي الأهلي الذين حاولوا إيقاع اللاعب فى مصيدة التسلل التى هرب منها لينطلق نحو منطقة الـ18 للأهلى مستغلاً سرعته ليسدد الكرة بيسراه فى منتصف المرمى قوية، لم يتعامل معها الحارس محمد أبو السعود بشكل جيد لتجد طريقها فى المرمى، معلناً عن تقدم فريقه بالهدف الأول.

صلاح اللاعب الشاب القادم من بسيون سجل أول أهدافه الرسمية فى مسيرته الكروية في شباك الأهلي، أحد عمالقه الكرة الأفريقية والعربية، ليسجد احتفالاً بالهدف ثم يخرج لسانه في احتفال أصبح مشهورًا به فى الوقت الحالى، فى النهاية اللقاء انتهى بهدف تعادل قاتل للأهلي سجله أحمد شكرى.

وانضم محمد صلاح لصفوف قطاع الناشئين بنادى المقاولون تحت 13 سنة فى عهد مجلس إدارة نادى المقاولون السابق برئاسة المهندس إبراهيم محلب، والكابتن رفعت رجب ريعو رئيس قطاع الناشئين السابق بالذئاب، ودربه عبد الفتاح عباس فى فريق الـ13 سنة، وأصر على قيده بقائمة البراعم فى هذا الوقت.

لعب محمد صلاح أول مباراة رسمية مع الفريق الأول بنادى المقاولون العرب تحت قيادة محمد رضوان المدير الفنى، فى النصف الثانى من موسم 2009 -2010 أمام المنصورة فى 3 مايو 2010 وانتهت بالتعادل الإيجابى 1-1 وكان سن محمد صلاح آنذاك 17 سنة و10 أشهر.

شارك محمد صلاح، فى 44 مباراة محليا مع المقاولون أحرز خلالها 12 هدفا وصنع 4 أهداف لزملائه.

وكانت مباراة الأهلي فى الدورى التى خسرها المقاولون 2-0 وشارك فيها محمد صلاح أساسيا طوال اللقاء فى منتصف موسم 2011 -2012 هى أخر مباريات الفرعون المصرى قبل أن ينتقل إلى صفوف بازل السويسرى، بعدما لعب المهندس شريف حبيب محافظ، رئيس نادى المقاولون السابق، دورا كبيرا فى انتقال اللاعب لخوض تجربة الاحتراف وبعد رفض إدارة المقاولون فكرة انتقاله للقطبين الأهلي والزمالك.

وتصدر الدولي محمد صلاح هداف فريق ليفربول والدوري الإنجليزي التشكيل المثالي للبريميرليج خلال عام 2020 متفوقاً على بعض اللاعبين أمثال هاري كين مهاجم توتنهام، وساديو ماني وفيرمينو لاعبى ليفربول.

قالت صحيفة " ميرور" البريطانية التي رأت في الفرعون اللاعب الذي نادرًا ما يجمع بين لعب كرة القدم بهذه الموهبة الرائعة والسعادة البالغة طوال الوقت حسب وصفها.

أضافت الصحيفة أن محمد صلاح يلعب كرة القدم بابتسامة على وجهه ولماذا لا طالما يستطيع أن يفعل ما بوسعه، واعتبرت محمد صلاح هو أفضل لاعب على الإطلاق جاء من خارج البريميرليج ليعبر عن نفسه بقوة في الدوري الإنجليزي.

وجاء اختيار محمد صلاح في الخط الأمامي بالمشاركة مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون نجم توتنهام وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.