7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة، الموافق 25 ديسمبر 2020، العيد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، إصابة جيانا فاروق لاعبة كاراتيه الأهلى وأسرتها بفيروس كورونا، و عرض الـ 100 مليون وراء تمسك مصطفى محمد بالرحيل عن الزمالك.

عرض الـ 100 مليون وراء تمسك مصطفى محمد بالرحيل عن الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تلقى مصطفي محمد مهجم الفريق عرضا خياليا من أحد الأندية المصرية بالانضمام لصفوفه نهاية الموسم الجارى مقابل 100 مليون جنيه للاعب بدون تحمل اللاعب للضرائب بخلاف امتيازات أخرى في العقد.

إصابة جيانا فاروق لاعبة كاراتيه الأهلى وأسرتها بفيروس كورونا

أصيبت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه والنادى الأهلى بفيروس كورونا بعد إيجابية العينة التى خضعت لها خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى بعض أفراد أسرتها، وأعلنت اللاعبة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن إصابتها، وكذلك أفراد أسرتها متمنية الشفاء والدعاء لهم بتجاوز هذه الأزمة.

تضاؤل فرص مروان محسن في المشاركة مع الأهلي أمام الاتحاد

يتواصل غياب مروان محسن مهاجم الأهلي عن الفريق بنسبة كبيرة في مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها الأثنين المقبل في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز بسبب عدم تماثله للشفاء من آلام الركبة التي عانى منها خلال الفترة الماضية وحرمته من تدريبات الأهلي الأخيرة وكذلك من رحلة الفريق للنيجر لواجهة سونيديب في بطولة أفريقيا.

أيمن يونس يطلب تعيينه المتحدث الرسمى عن فريق الكرة بالزمالك

طلب أيمن يونس عضو لجنة الكرة بالزمالك إسناد مهمة المتحدث الرسمى لفريق الكرة الأول له، خلال الفترة المقبلة بدلا من أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بالزمالك، وتحدث أيمن يونس مع بعض مسئولى اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون النادى وطلب منهم أن يكون هو المتحدث الرسمى للفريق إلا أن طلبه قوبل بالرفض.

الخطيب يبحث مع موسيمانى خطة دعم الأهلي فى مونديال الأندية

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة خاصة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بمجرد تعافي الأخير من فيروس كورونا الذي أُصيب به مؤخراً وذلك من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق يأتي في مقدمتها ملف تدعيمات الفريق في يناير المقبل حيث يرغب المارد الأحمر في تدعيم صفوفه بصفقة أو صفقتين للمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية بالدوحة خلال فبراير المقبل ويتطلع الأهلي لضم لاعب مُتميز أوأكثر لذا سيناقش الخطيب مع موسيماني هذا الملف في ظل الأسماء المطروحة على الفريق حالياً ويأتي في مقدمتها التوجولي لابا كودجو مهاجم العين الإمارتي وسيرينو لاعب صن داونز والزامبي والتر بواليا لاعب الجونة.

اتحاد الكرة يبحث مع وزير الرياضة أزمة عودة منتخب الشاطئية من السعودية

تتواصل اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى من أجل توفير طائرة خاصة لإعادة بعثة منتخب مصر للكرة الشاطئية إلى مصر، والتى تتواجد حاليا فى السعودية حيث خاض الفراعنة مباراتين وديتين هناك مؤخرا، وخلال هذه الفترة أعلنت المملكة العربية السعودية وقف حركة الطيران لمدة أسبوع ما تسبب فى صعوبة عودة منتخب الشاطئية.

4 لاعبين يدقون باب الرحيل عن الزمالك فى الانتقالات الشتوية المقبلة

استقر البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للزمالك على الاستغناء عن خدمات بعض اللاعبين فى الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فى ظل عدم حاجة الفريق لجهودهم فى الفترة المقبلة.