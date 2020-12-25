شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين أسوان والجونة وطرد الشيشنى بعد الاعتراض على الحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة أسوان والجونة والذى جمع الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة للدورى، بالتعادل السبى بين الفريقين، وجاء الشوط الأول من جانب واحد باستثناء أخر 10 دقائق، حيث ضغط الفريق الساحلى بكامل خطوته فى محاولة للتقدم على أسوان، وأهدروا أكثر من فرصة محققة للتسجيل، كما تعرض سامى الشيشينى مدرب أسوان للطرد بعد الاعتراض على حكم المباراة.

وحاول فريق الجونة فرض سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقيقة الأولى، ونجح فى الوصول إلى منطقة جزاء أسوان عن طريق جوناثان نجويم، إلا أن الدفاعات الأسوانية نجحت فى منع الخطورة وتم تشتيت الكرة.

وفى الدقيقة السادسة كان أول تهديد حقيقى لمرمى أسوان عن طريق جوناثان نجويم بعد عرضية مميزة من ركلة ركنية، إلا أن أحمد سعيد أوكا لاعب أبناء الجنوب نجح فى إعادة الكرة إلى حارس مرماه لينهى الخطورة.

نجح محمد جابر ميدو مدافع أسوان فى إنقاذ أخطر فرص المباراة من على خط مرمى أبنا الجنوب فى الدقيقة العاشرة، بعدما انفرد والتر بواليا مهاجم الجونة بمرمى عمر رضوان ليسدد الكرة التى أبعدها ميدو جابر فى اللحظات الأخيرة قبل عبورها خط المرمى.

عاد والتر بواليا ليهدر فرصة أخرى قريبة من مرمى أسوان، بعدما سدد رأسية قوية أعلى شباك عمر رضوان بأمتار قليلة بعد عرضية مميزة من جوناثان نجويم فى الدقيقة 18.

فى الدقيقة 30 كاد الجونة أن يسجل الهدف الأول بعد تمريرة سحرية من إسلام رشدى ضربت دفاعات أسوان، قبل أن يتدارك لاعبو أبناء الجنوب خطأهم بعدما إنقاذ صعب من عمر رضوان، قبل أن تصل الكرة إلى والتر بواليا.

وأشهر طارق مجدى حكم اللقاء الكارت الأحمر لسامى الشيشينى المدير الفنى لأسوان، فى الدقيقة 35، بعد اعتراضه على كرة مشتركة بين لاعب أسوان والجونة خرجت إلى رمية تماس احتسبها الحكم لصالح الفريق الساحلى، حيث كان يرى الجهاز الفنى لأسوان أنها لصالح أبناء الجنوب.

واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقا بدل من ضائع، وكاد أسوان أن يهاقب الجونة على إهدار الفرص بعدما انفرد لاعب أبناء الجنوب بإسلام طارق وسدد كرة قوية، أنقذها حارس مرمى الفريق الساحلى قبل أن يطلق صافرة النهاية فى الدقيقة 48 معلناً انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبى.

كان أسوان قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من: عمر رضوان فى حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، محمد سوستة، عمرو الحلوانى، أحمد أيمن، جون أفري، هيثم الفيل، أحمد سعيد أوكا، أحمد صغيرى، هانى رشدى.

فيما بدأ الجونة اللقاء بتشكيل مكون من:إسلام طارق، الجزار، لوكا، جوناثان، يكن، نور السيد، سيرجى أكا، اسلام رشدى، إسلام عبد النعيم، كريم الطيب ووالتر بواليا.