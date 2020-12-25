- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "فيفا" يؤجل مونديالي تحت 17 و20 إلى 2023 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بطولتي كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً في إندونيسيا وتحت 17 عاماً في بيرو، بعدما كانتا مرتقبتين العام المقبل، حتى عام 2023 بسبب فيروس كورونا المستجد. وأوضح «فيفا» في بيان على موقعه الإلكتروني أن «وباء كوفيد-19 لا يزال يشكل تحديات لاستضافة الأحداث الرياضية الدولية، لاسيما في ما يخص تقييد حركة السفر الدولية».
وأضاف «لقد فشلت الحالة العالمية في التأقلم والوصول إلى مستوى كافٍ لمواجهة التحديات المرتبطة باستضافة البطولتين، بما في ذلك جدوى مسارات التأهل ذات الصلة». ولفت البيان إلى أن المنظمة الدولية تتطلع إلى العمل مع البلدين المضيفين «لتنظيم بطولتين ناجحتين» عام 2023.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | "فيفا" يؤجل مونديالي تحت 17 و20 إلى 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.