الامارات | مان سيتي يخسر خدمات نجميه في 3 مباريات بسبب "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن مان سيتي يخسر خدمات نجميه في 3 مباريات بسبب "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم عن إصابة نجميه البرازيلي غابريال جيزوس وكايل ووكر بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب عضوين آخرين من الجهاز الفني للفريق، وبالتالي سيفقد مان سيتي خدمات نجميه في ثلاث مباريات مهمة.

وقال النادي في بيان إنه "سيتم عزل الأشخاص الأربعة وفقاً لبروتوكول الحجر الصحي المعمول به من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز والحكومة البريطانية"، معرباً عن تمنياته لهم بـ"الشفاء العاجل".

ويتعين على اللاعبين المحترفين المصابين بفيروس كورونا المستجد عزل أنفسهم لمدة عشرة أيام على الأقل، ما يعني أن اللاعبين سيغيبان على الأقل مباراة الضيف نيوكاسل يونايتد اليوم ضمن المرحلة الخامسة عشرة من الـ"بريميرليغ"، ومباراة المضيف إيفرتون في 28 الجاري، وأمام تشيلسي في الثالث من يناير المقبل.

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