الامارات | مفاجأة صادمة في قائمة أفضل 50 ملاكماً في التاريخ

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة صادمة في قائمة أفضل 50 ملاكماً في التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت قائمة أفضل 50 ملاكما في التاريخ، والتي نشرتها مجلة الملاكمة المتخصصة "ذي بوجيليست"، وتخص اختيارات مشجعي لعبة "الفن النبيل"، عن مفاجآت كبيرة في ترتيب الأسماء الكبيرة في تاريخ اللعبة. ولعل المفاجأة الصادمة، هي اختيار النجم الأميركي الشهير شوغر راي روبنسون، في المرتبة الأولى متقدما على أشهر ملاكم في التاريخ، الأميركي محمد علي.

وحظي في المقابل الملاكم الفلبيني، ماني باكاياو بلقب أنشط ملاكم، وحل في المركز الـ11، بينما جاء غريمه الاميركي فلويد مايويذر في المرتبة 39. وفي المراتب العشرة الأولى، غاب أحد أشهر الملاكمين في التاريخ، الاميركي مايك تايسون إذ حل في المركز 49، بينما حضر البريطاني جو لويس في المركز الخامس، وهنري أرمسترونغ رابعا، وويلي بيب سادسا، وسام لانغفورد سابعا، ثم جاك جونسون في المركز الثامن، وروبيرتو دوران الشهر في المركز التاسع، بينما عاشرا شوغر راي ليونار.

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