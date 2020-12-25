شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة بناشئي الزمالك رغم التعادل مع الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد هشام إبراهيم، المدير الفني لفريق الشباب بنادي الزمالك مواليد 2002، بأداء اللاعبين بعد أدائهم الرجولي في مباراتهم الأخيرة أمام الإنتاج الحربي ورغم التعادل الإيجابي، إلا أن الجهاز الفني أثنى على أداء اللاعبين.

وتعادل فريق الكرة بنادي الزمالك، مواليد ٢٠٠٢، مع الإنتاج الحربي، بهدفين لكل فريق، في المبارة التي جمعت الفريقين على ملعب الأخير، في إطار الجولة الأولى من فعاليات دوري منطقة الجيزة، وأحرز هدفي الزمالك كل من أحمد عاطف ومحمد سمير.

ويضم الجهاز الفني للفريق المدير الفني، هشام إبراهيم، ويعاونه كل من سامي عبدالحليم مدربا، أحمد جمال مدربا مساعدا، محمد عبدالجواد مدرب حراس مرمى، طه عبدالكريم أخصائي علاج طبيعي، وسعيد الطيار إداري الفريق.