مرتبط اليد يواجه الزهور بالدوري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه فريق كرة اليد المرتبط مواليد 2002 بنادي الزمالك فريق الزهور بالجوله الثالثة ضمن منافسات الدور الثاني ببطولة دوري مرتبط المحترفين اليوم الجمعة بملعب الزهور.

كان الاتحاد المصري لكرة اليد قد قرر تأجيل اللقاء بسبب وفاة المستشار أحمد بكري رئيس اللجنه المكلفة بادارة نادي الزمالك، وإعلان حالة الحداد بالقلعة البيضاء. ويحتل مرتبط يد الزمالك المركز الثالث بالدوري برصيد 28 نقطة. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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