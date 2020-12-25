شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة «البكري» تؤجل مهرجان براعم الزمالك ومواجهة العياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت منطقة الجيزة لكرة القدم تأجيل لقاء فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٥ أمام العياط بالجولة الثالثة من تصفيات القطاعات، والتي كان مقررا إقامتها اليوم الجمعة على ملاعب الزمالك، إلى موعد لاحق سيحدد فيما بعد.

كذلك تمت الموافقة على تأجيل مهرجانات البراعم التي كان مقررا إقامتها الجمعة وبعد غد السبت بمجمع ملاعب النادي، إلى موعد لاحق سيحدد فيما بعد.

جاء ذلك وفقاً لخطاب مرسل من النادي إلى منطقة الجيزة، بسبب وفاة المستشار أحمد بكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك، وعليه فقد تم إعلان الحداد بالقلعة البيضاء.