شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يؤجل مواجهة الزمالك والمصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مواجهة فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٦ أمام المصري البورسعيدي، والتي كان مقررا إقامتها اليوم الجمعة على مجمع ملاعب الناشئين بالجولة الخامسة من المجموعة الأولى لبطولة الجمهورية للناشئين. وتم تحديد موعد جديد للقاء وهو السبت، على أن يقام بمجمع ملاعب الناشئين بالنادي. جاء ذلك بعدما أرسل اتحاد الكرة فاكساً رسمياً، اليوم، إلى النادي، وفقا لطلب رسمي من الزمالك بتأجيل اللقاء، بسبب وفاة المستشار أحمد بكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك، وإعلان حالة الحداد بالقلعة البيضاء. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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