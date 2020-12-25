شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف سبب إصابة لاعبي السلة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور إسلام جمعة، طبيب الفريق الأول لكرة السلة بنادى الزمالك، إصابة لاعب الفريق كريم الدهشان بفيروس كورونا بعد عمل اللاعب مسحة طبية. وقام طبيب الفريق بعمل مسحة لجميع اللاعبين والجهاز الفنى، أمس. على صعيد آخر، صرح طبيب الفريق إسلام جمعة باستحالة لعب مباراة للفريق على صالة الزمالك إلا بعد عمل مسحة لفريق مصر للتأمين وظهور نتيجتها، وذلك لضمان سلامة اللاعبين وخلوهم من أي إصابات وعدوى، خصوصا بعد ظهور نتيجة مسحات لاعبى نادى الجزيرة وإصابة 17 لاعبًا، وأيضا لاعبى الأهلى الخمسة وانتشار الفيروس. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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