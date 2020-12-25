شكرا لقرائتكم خبر عن توخيل يدخل دائرة ترشيحات إنقاذ برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل الألماني توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، دائرة الترشيحات رفقة المدربين المرشحين لقيادة برشلونة خلال الموسم الحالي.

وكانت العديد من التقارير أكدت صدور قرار إقالة توخيل، وإبلاغ المدرب الألماني به، رغم عدم وجود إعلان رسمي حتى الآن.



وقالت العديد من التقارير الصحفية والإعلامية، إن المسار المتوقع لتوخيل، عقب ترك باريس سان جيرمان، أن ينتقل لقيادة برشلونة خلفًا للهولندي رونالد كومان.

وأشارت إلى أن ذلك إن حدث سيكون عقب انتهاء انتخابات مجلس إدارة برشلونة، بالإضافة إلى إقامة مواجهة البارسا وسان جيرمان في ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



كما أن هناك عروضا من الدوري الإنجليزي الممتاز لدى توماس توخيل، يستعد المدرب لدراستها.