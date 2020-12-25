شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحات لاعبي سلة الزمالك قبل مواجهة مصر للتأمين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إسلام جمعة، طبيب الفريق الأول لكرة السلة رجال بنادي الزمالك، عن سلبية مسحات جميع اللاعبين والجهاز الفني، بعد ظهور نتيجة المسحات التي خضع لها الفريق، أمس.
وكان طبيب الزمالك أعلن، أمس، عن إصابة كريم الدهشان بفيروس كورونا بعد ظهور نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها اللاعب.
ويتواجد كريم الدهشان في العزل المنزلي ويتلقى بروتوكول العلاج المتبع، ومن المنتظر أن يخضع لمسحة جديدة خلال الأيام المقبلة.
وانتقد إسلام جمعة قرار الاتحاد المصرى لكرة السلة بإقامة مباراة الزمالك ومصر للتأمين، اليوم، نظرا لعدم وجود آلية للحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة في ظل عدم خضوع لاعبي مصر للتأمين للمسحات الطبية بعد خوض مباراة الجزيرة الذي يتواجد به أكثر من لاعب مصاب بالفيروس المستجد.
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