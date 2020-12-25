شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن سبب رحيل ساسي عن المران والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرّض التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لكدمة خفيفة، خلال مران الفريق المقام حاليًا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي بخصوص رحيل اللاعب عن المران، فإن النادي أكد أن الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، فضل خروج اللاعب من المران ومنحه راحة حرصا على سلامته.
ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة المقرر لها، الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري العام.
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