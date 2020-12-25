شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لشيكابالا بأمر باتشيكو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خصص البرتغالى جايمى باتشيكو فقرة تدريبة خاصة لمحمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الفريق الكروى الأول بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.
وتشمل الفقرة التدريبية بعض التدريبات الدنية، للارتقاء بالمعدل البدنى لقائد الزمالك، نظرًا لرغبة المدير الفنى في إعطائه مساحة لعب أكثر والاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر، وذلك بعد أن انتهى من تنفيذ برنامجه التأهيلي.
وتعرض «شيكابالا» لكدمة خفيفة في وجه القدم أبعدته عن التدريبات الجماعية للزمالك في الفترة الماضية قبل أن يتعافى من إصابته لينتظم في المران الجماعي للفريق بشكل طبيعي.
ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة في اللقاء المقرر له، ٢٨ ديسمبر الجاري.
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