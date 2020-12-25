شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مع مصطفى محمد لحسم الجدل حول احترافه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد اليوم، الجمعة، مسؤولو الكرة بنادي الزمالك، جلسة مع مصطفى محمد، لاعب الفريق الكروى الأول، لمحاولة إثنائه عن الرحيل والبقاء في الزمالك حتى نهاية الموسم، ورفض عرض الاحتراف الفرنسي الذي تلقاه مؤخراً.

وستعقد الجلسة عقب مران اليوم مع اللاعب، الذي يتمسك بخوض تجربة الاحتراف في ظل حصوله على وعد من المجلس السابق بالموافقة على احترافه عقب انتهاء بطولة دورى أبطال أفريقيا الماضية.