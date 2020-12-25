شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالحميد» للاعبي الزمالك: اللي عايز يمشي يمشي مع السلامة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال تامر عبدالحميد دونجا، لاعب نادي الزمالك السابق، عضو اللجنة الفنية، إن نادي الزمالك لم ولن يقف على أي لاعب مهما كان.
وقال دونجا، جمهور الزمالك هو الحقيقة الثابتة الوحيدة التي لم تتغير في الزمالك.
وغرد دونجا: «أنا مبحبش أتكلم على موضوع مين من اللاعبين يمشى أو يقعد لأن والله نادى الزمالك مش بيقف على لاعب ولا مسؤول وأنا بحب دائماً مصلحة نادي الزمالك، وجماهير الزمالك استحملت كتير ولسه هتستحمل ودى عظمة الجماهير، ولو أي لاعب عايز يمشى يمشى واللى عايز يقعد ويتحملنا هنشيله على رأسنا».
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الوضع في مصر
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اصابات
128,993
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تعافي
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وفيات
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