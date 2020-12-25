شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة تأهيلية خاصة للاعبى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، فقرة تأهيلية خاصة للاعبين على هامش المران الجماعي على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وتضمنت الوحدة التدريبة الركض الخفيف حول الملعب تحت إشراف «بيدرو» مدرب الأحمال، مع بعض التدريبات الفنية السريعة بالكرة، ويسعى الجهاز الفني إلى الوصول بلاعبي الزمالك لأعلى جاهزية بدنية استعدادا للمنافسات المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة المقرر لها الإثنين المقبل الموافق 28 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري العام.