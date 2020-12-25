شكرا لقرائتكم خبر عن عربيات كبدة ولحمة في نادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «عربيات كبدة ولحمة في نادي الزمالك» صور

شهد نادي الزمالك خدمة جديدة لاعضاء الجمعية العمومية بعدما وفرت اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير النادي بعدد من سيارات بيع اللحوم والكبدة والمنتجات البروتونية من التواجد داخل النادي وتحديدا امام مبني فريق الكرة الاول بالنادي كنوع من الخدمة الجديدة لاعضاء النادي

وشهدت شارع الملك فاروق داخل النادي وتحديدًا امام مبني الفريق الاول لكرة القدم وبجوار الاشتراكات تواجد عربيات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الخاصة كمنفذ بيع لحوم ومنتجات القوات المسلحة داخل النادي للأعضاء ووفقا للأسعار المخفضة

وتم توفير سيارات بيع اللحوم والكبدة والفراخ للأعضاء كنوع من التسهيل عليهم وتقديم خدمة جديدة للاستفادة من أسعار البيع بتلك السيارات فضلا عن منع أعضاء الزمالك من التزاحم على مثل هذه السيارات خارج النادي لانها تشهد إقبالًا كبيرا