شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات قوية لحراس مرمى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات قوية، تحت إشراف عمرو عبدالسلام، مدرب الحراس، على هامش مران الفريق على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وشهدت التدريبات منافسة قوية بين الثلاثي محمد أبوجبل ومحمود عبدالرحيم جنش ومحمد عواد، في التصدي للتسديدات من داخل وخارج منطقة الجزاء.

وظهر الثلاثي بمستوى جيد، خلال التدريبات، في ظل رغبة كل منهم في حجز مقعده بالتشكيلة الأساسية للفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة المقرر لها، الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري العام.