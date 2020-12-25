شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي ومواعيد مباريات ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اليوم الفريق الموعد السبت 26/12/2020 ليستر سيتي مانشستر يونايتد الساعة 2.30 عصرًا بتوقيت مصر الساعة 3.30 عصرًا بتوقيت السعودية فولهام ساوثهامبتون الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر الساعة 6 مساءًا بتوقيت السعودية استون فيلا كريستال بالاس الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر الساعة 6 مساءًا بتوقيت السعودية ارسنال تشيلسي الساعة 7.30 مساءًا بتوقيت مصر الساعة 8.30 مساءًا بتوقيت السعودية مانشستر سيتي نيوكاسل يونايتد الساعة 10 مساءًا بتوقيت مصر الساعة 11 مساءًا بتوقيت السعودية شيفيلد يونايتد ايفرتون الساعة 10 مساءًا بتوقيت مصر الساعة 11 مساءًا بتوقيت السعودية الأحد 27/12/2020 ليدز بيرنلي الساعة 2 ظهرًا بتوقيت مصر الساعة 3 عصرًا بتوقيت السعودية وست هام برايتون الساعة 4.15 عصرًا بتوقيت مصر الساعة 5.15 مساءًا بتوقيت السعودية ليفربول ويست بروميتش الساعة 6.30 مساءًا بتوقيت مصر الساعة 7.30 مساءًا بتوقيت السعودية وولفرهامبتون توتنهام الساعة 9.15 عصرًا بتوقيت مصر الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت السعودية كريستال بالاس ليستر سيتي الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر الساعة 6 مساءًا بتوقيت السعودية تشيلسي استون فيلا الساعة 7.30 مساءًا بتوقيت مصر الساعة 8.30 مساءًا بتوقيت السعودية ايفرتون مانشستر سيتي الساعة 10 مساءًا بتوقيت مصر الساعة 11 مساءًا بتوقيت السعودية الثلاثاء 29/12/2020 برايتون ارسنال الساعة 8 مساءًا بتوقيت مصر الساعة 9 مساءًا بتوقيت السعودية ساوثهامبتون وست هام الساعة 8 مساءًا بتوقيت مصر الساعة 9 مساءًا بتوقيت السعودية ويست بروميتش ليدز الساعة 8 مساءًا بتوقيت مصر الساعة 9 مساءًا بتوقيت السعودية بيرنلي شيفيلد يونايتد الساعة 8 مساءًا بتوقيت مصر الساعة 9 مساءًا بتوقيت السعودية مانشستر يونايتد وولفرهامبتون الساعة 10 مساءًا بتوقيت مصر الساعة 11 مساءًا بتوقيت السعودية الأربعاء 30/12/2020 توتنهام فولهام الساعة 8 مساءًا بتوقيت مصر الساعة 9 مساءًا بتوقيت السعودية نيوكاسل يونايتد ليفربول الساعة 10 مساءًا بتوقيت مصر الساعة 11 مساءًا بتوقيت السعودية

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