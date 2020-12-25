شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يغادر مران الزمالك غاضباً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب غادر فيرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك مران الفريق الكروي الاول غاضبا ورفض استكمال المران بسبب عدم الوفاء بوعود حصوله علي مستحقاته المالية المتأخرة وحضر ساسي، بداية المران بشكل طبيعي وظل متواجد في الملعب لمدة ١٠ دقائق لكنه لم يشارك في المران أو عمليات الأحماء قبل المران وفجأة غادر التدريب وتوجه لغرفة خلع الملابس قبل أن يغادر النادي دون أن يفصح عن اي أسباب. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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