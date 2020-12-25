شكرا لقرائتكم خبر عن الموقع الرسمي للزمالك: باتشيكو يشرح بعض الأفكار للاعبين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل إنطلاق المران الجماعي المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.
وقام المدير الفني بشرح العديد من الأمور الفنية الخاصة بالفريق وبعض الأفكار المقرر تطبيقها خلال مران اليوم.
ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة في المباراة المقرر لها يوم 28 ديسمبر الجاري، في الجولة الثالثة للدوري العام.
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