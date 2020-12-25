أزمة جديدة.. فرجاني ساسي يغادر مران الزمالك غاضباً.. ومصطفي محمد يغيب بدون إذن

كتب: ضياء السقا

أشارت تقارير إعلامية، إلى أن فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، غادر مران الفريق، اليوم الجمعة، غاضبا ورفض استكماله بسبب عدم الوفاء بوعود حصوله علي مستحقاته المالية المتأخرة.

وبحسب "اليوم السابع"، تواجد اللاعب التونسي فى مقر نادى الزمالك بشكل طبيعى، إلا إن عدم حصوله على مستحقاته التى حصل على وعد بتقاضيها أكثر من مرة أدى إلى خروجه من التدريبات.

وأوضح ساسي لمسئولى الزمالك إنه انتظر إدارة النادى أكثر من مرة لحل أزمة مستحقاته المتأخرة، إلا إنه حتى اللحظة الجارية لم يتم حل الأزمة، على أن تشهد الساعات الجارية مباحثات من جانب الإدارة من أجل حل الأزمة الخاصة باللاعب، خاصة فى ظل تأكيده على ترحيبه الشديد بتجديد تعاقده حال توفير مستحقاته المالية ومقدم التعاقد معه خاصة إن عقده ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

على جانب آخر، تغيب مصطفي محمد مهاجم الزمالك عن مران الفريق اليوم بدون إذن أو أسباب في ظل تفاقم الأزمة بينه وبين إدارة ناديه بسبب رغبته في الاحتراف في فرنسا في يناير المقبل.

وكان من المقرر أن يتم عقد جلسة بين مصطفي محمد وعبد الحليم علي مدير الكرة اليوم بشأن تحديد مصيره مع الفريق علي هامش المران، إلا أن اللاعب تغيب عن المران دون إذن ليتم تأجيل الجلسة.

ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة في الخامسة مساء الإثنين المقبل، خلال المباراة التي تقرر إقامتها على ملعب الجيش ببرج العرب.